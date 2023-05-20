Москва, 20 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске намеренно размещали военную технику и оборудовали огневые позиции у жилых домов и убежищ. Об этом 20 мая заявили в Следственном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Как добавили в ведомстве, это делалось с целью спровоцировать максимальное количество жертв среди гражданского населения.

«Также украинские военные занимались мародёрством и машинами вывозили из города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Всем подобных фактам следователи дадут уголовно-правовую оценку.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военнослужащие целыми подразделениях прячутся в Артёмовске в квартирах и подъездах жилых домов. В свою очередь российские подразделения вычисляют, где в засадах сидят бойцы ВСУ и «когда есть возможность вызывают артиллерию».

Эвакуированный рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин рассказал, что украинские войска размещали в Артёмовске огневые позиции, в том числе и артиллерийские, не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях.

Как пояснил горожанин, гаубицы и миномёты, а также ракетное вооружение ВСУ начали применять ещё с лета 2022 года. Киевские боевики размещали артиллерию в жилых домах, в стоматологии, в здании института иностранных языков, на швейной фабрике.