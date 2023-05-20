Москва, 20 мая, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Бывший футболист московского «Спартака» и капитан сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Спортсмен принял присягу 18 мая.

«Это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке», — написал Ващук.

По сообщению 48-летнего спортсмена, он стал солдатом бригады наступления Национальной гвардии Украины.

Ващук играл за Спартак в 2003 году и провел в московском клубе 29 матчей, в которых забил один гол и получил семь жёлтых карточек. В составе столичной команды Ващук завоевал Кубок России. Игрок также выступал за национальную сборную Украины в период с 1996 по 2007 год, киевское «Динамо», одесский «Черноморец», ЦСК ВСУ и другие команды.

Как сообщало 16 мая ИА Регнум, российские военные в зоне спецоперации ликвидировали футболиста-любителя Михаила Цымбалюка, являвшегося лучшим бомбардиром Ровенской области на Украине и сражавшегося на стороне ВСУ. Обстоятельства гибели спортсмена не приводятся.