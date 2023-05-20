Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Лидер стран — участниц «Группы семи» (G7) призвали Иран прекратить поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Об этом говорится в опубликованном 20 мая коммюнике по итогам саммита в Хиросиме.

kremlin.ru Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин

«В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооружённых беспилотных летательных аппаратов», — утверждается в нём.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, лидеры стран «семёрки» заявили, что появлениё ядерного оружия у Ирана недопустимо. Также они призвали решать вопрос иранской ядерной программы с ориентацией на Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая ядерная сделка).

17 мая американский сенатор Тед Круз заявил, что члены Конгресса США работают над разработкой законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, который помог бы помешать наращиванию сотрудничества между этими странами. Он призвал ввести ограничения против «банков, самолётов и морских судов», используемых для поддержки российской специальной военной операции. Кроме того, этот законопроект предполагает заморозку иранских активов.