ДНР, 20 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские средства массовой информации, социальные сети и телеграм-каналы. Об этом рассказала эвакуированная жительница Артёмовска Мария.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Кто-то лазит в телефоне. Подходили полицейские. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели», — рассказала женщина РИА Новости.

По её словам, все гражданские в Артёмовске читали российские СМИ, но тщательно скрывали это от представителей украинских властей и военных.

Кроме того, как рассказала Мария, причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, или на независимые от властей группы Артёмовска, или группы, освещающие или поддерживающие спецоперацию.

20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском.. О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.