Гаага, Нидерланды, 20 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Гааге сотни человек вышли 20 мая на демонстрацию за мир и против поставок оружия Киеву. Участники прошли по городу с нидерландскими и белыми флагами, и возложили цветы к мемориалу у здания Международного суда ООН.

Кадр из видео Массовая демонстрация против поставок оружия Киеву. Гаага

Одна из организаторов акции Хилда Слофстра, представляющая нидерландское отделение движения Worldwide Demonstration, заявила, что, вопреки навязываемому мнению, не считает Россию злом, а главное значение в украинском конфликте имеют жизни мирных граждан. Активистка также рассказала, что к настоящему моменту в движении неравнодушных состоят несколько стран, среди которых Нидерланды. Акции проводятся раз в несколько месяцев в различных городах и странах.

«Мы хотим сказать «нет» войне по всему миру. И если мы объединим людей, то мы сможем заявить о себе», — передал ТАСС её слова.

Ранее в Сиднее прошёл массовый митинг в поддержку России и против НАТО. Участники несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах писали призывы к свободе слова и против лжи, которая ведёт к войнам. Крупный антизападный митинг прошёл также в Бухаресте. Его участники прошли от Дворца парламента через центр города к штаб-квартирам правящих партий и до дома правительства, по маршруту колонны перекрыли движение транспорта, её сопровождали жандармы.