В Гааге прошла массовая демонстрация против поставок оружия Киеву
Гаага, Нидерланды, 20 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Гааге сотни человек вышли 20 мая на демонстрацию за мир и против поставок оружия Киеву. Участники прошли по городу с нидерландскими и белыми флагами, и возложили цветы к мемориалу у здания Международного суда ООН.
Одна из организаторов акции Хилда Слофстра, представляющая нидерландское отделение движения Worldwide Demonstration, заявила, что, вопреки навязываемому мнению, не считает Россию злом, а главное значение в украинском конфликте имеют жизни мирных граждан. Активистка также рассказала, что к настоящему моменту в движении неравнодушных состоят несколько стран, среди которых Нидерланды. Акции проводятся раз в несколько месяцев в различных городах и странах.
«Мы хотим сказать «нет» войне по всему миру. И если мы объединим людей, то мы сможем заявить о себе», — передал ТАСС её слова.
Ранее в Сиднее прошёл массовый митинг в поддержку России и против НАТО. Участники несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах писали призывы к свободе слова и против лжи, которая ведёт к войнам. Крупный антизападный митинг прошёл также в Бухаресте. Его участники прошли от Дворца парламента через центр города к штаб-квартирам правящих партий и до дома правительства, по маршруту колонны перекрыли движение транспорта, её сопровождали жандармы.