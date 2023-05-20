Черновцы, Украина, 20 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач Черновицкой области. Об этом 20 сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в Telegram-канале.

President.gov.ua Украинские раскольники

«Последний раз окровавленного священника видели пять часов назад. Больше связи с ним нет», — сообщили в пресс-службе.

В марте в селе Бабин в Черновицкой области за верность УПЦ пострадал 65-летний настоятель Храма Вознесения Господня. Он отказался признавать решение местной администрации передать церковь ПЦУ. После этого в храм ворвались полицейские и таскали его по полу, не дав снять богослужебные ризы. В результате правоохранители помогли пришедшим с ними раскольникам захватить церковь.

Про постоянные нападения на священников УПЦ на Украине 13 мая сообщил епископ УПЦ на покое, бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон, выступая в Совбезе ООН. Он отметил, что есть случаи убийства священнослужителей и этому способствуют украинские власти, так как не пресекают подобные преступления.

В то же время на Украине стали возбуждать уголовные дела против представителей УПЦ, обвиняя в разжигании религиозной вражды, за нелицеприятные высказывания в адрес нелицеприятные высказывания в адрес ПЦУ.