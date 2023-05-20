Лондон, 20 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Великобритания после выхода из Европейского союза находится в упадке и только радикальные решения смогут изменить ситуацию, заявил Соммер Саади в статье «Польша скоро станет богаче Британии» для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По словам автора статьи, мнения о серьёзном упадке Британии придерживается известный британский финансист, председатель частной инвестиционной компании Terra Firma Гай Хэндс.

По мнению Хэндса, деловые перспективы Британии после Brexit и её инвестиционная привлекательность ухудшаются с каждым днем. Экономист заявил, что, по его прогнозу, Британии суждено стать беднее, чем Евросоюзу.

Он утверждает, что у Лондона есть только два варианта, если он хочет остаться конкурентоспособным на мировой арене. Или он демонтирует многое из того, что политические партии создавали 30 лет, или вернётся в Европу.

«Смотрю на Великобританию и вижу, что в 2030 году Польша будет богаче нас. А в 2040 году мы будем бедняками в Европе», — заявил Хэндс.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Решение о Brexit страна приняла на референдуме 23 июня 2016 года: за выход проголосовали 51,9% британских подданных — жителей королевства. При этом жители Шотландии и Северной Ирландии в основном были против Brexit, «за» в основном выступили жители Англии и Уэльса.

Британия продолжает участвовать в ряде западных инициатив, таких как разворот в сторону «зелёной» энергетики, антироссийские санкции, которые негативно сказываются на её экономике. В апреле прошлого года в стране зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни.

В 2023 году число подданных Британии, живущих за абсолютной чертой бедности, может (если сравнивать с 2022 годом) вырасти на 1,3 млн. Об этом заявляли авторы доклада Палаты общин в прошлом году.