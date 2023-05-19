Брюссель, 20 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против России свыше 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода рестрикций. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Она уточнила, что речь идёт о компаниях, уличённых в доставке санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны. При этом восемь из них зарегистрированы в Китае, но это не значит, что они китайские.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Еврокомиссия предложила ЕС ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны для борьбы с обходом Россией ранее введённых антироссийских санкций.

На днях США ввели новые санкции против граждан России, расширив список рестрикций на 46 физических лиц. В список в том числе попали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и её коллега из ДНР Дарья Морозова. В свою очередь Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что G7 исчерпала возможности вводить безвредные для себя санкции. По его словам, отныне каждый следующий шаг «Большой семерки» по наращиванию санкционного давления на Россию вызывает все большее напряжение самого «коллективного Запада».