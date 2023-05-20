Пекин, 20 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Китай предостерегает страны — участницы «Группы семи» (G7) от политики экономического принуждения. Об этом говорится в опубликованном 20 мая заявлении МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы советуем государствам G7 воздержаться от планов и соучастия [в политике] экономического принуждения», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что США часто используют односторонние санкции, проводя так называемую политику разъединения, и добавляется, что именно Вашингтон осуществляет политизацией экономики, которую они превращают в оружие, выступая в качестве притеснителя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны глобального Юга — развивающиеся государства Африки, Азии и Латинской Америки — «разочаровались» в Китае и России, а потому для Запада открывается «окно возможностей» в этом направлении. Она добавила, что G7 нужно быть быстрыми и конкретными в этом вопросе.

Позднее 20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявление саммита G7 демонстрирует нацеленность политики «семёрки» на двойное сдерживание — России и Китая. Он подчеркнул, что Запад открыто обсуждает планы расчленения России, и добавил, что никто там и не пытается скрыть, что существование России несовместимо с планами глобального доминирования Запада.