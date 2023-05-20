Село Рождествено, Московская область, 20 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Действующего председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова переизбрали на следующий срок. Об этом стало известно РИА Новости 20 мая.

Kremlin.ru Сергей Миронов

Результат голосования, проведённого на съезде партийцев, объявили на пленарном заседании съезда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Миронов предложил участникам съезда поддержать кандидатуру президента Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году. Глава партии подчеркнул, что, когда идут боевые действия, «может быть и не до выборов», но в такое время важна всенародная поддержка действующего главы государства.

В 2020 году лидер Сергей Миронов решил объединиться с партиями «За правду» и «Патриоты России», и вскоре объявил о создании новой партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с сокращенным названием «Справедливая Россия — За правду». Его сопредседателями стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.