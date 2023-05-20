ДНР, 20 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Снайперы украинской армии сознательно и массово стреляли по мирным жителям Артёмовска. Об этом 20 мая рассказали эвакуированные жители города.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Как рассказала одна из беженок, слова которой приводит РИА Новости, в их доме проживала пожилая женщина, которую они звали к себе, но она отказывалась бросить свою квартиру и кошку.

«А эти [украинские военные] послали своего снайпера работать туда. Ну а бабушка вышла и хотела зайти через окно в дом к себе. Он [снайпер] пришёл и говорит: «Выходила женщина от вас. Я её убил. Я не буду смотреть кто. Я говорю всем — куда бы вы не вышли, на какую сторону, вас задвухсотят. Понятно всем?!». Развернулся и пошёл спать человек. Он отработал своё. Дело сделал и пошёл спать», — сказала жительница Артёмовска.

Другие беженцы уточнили, что военные ВСУ со своих позиций сознательно стреляли по мирным людям. Так, беженец Александр Пискунов отметил, что он получил автоматную очередь в плечо от украинских военных, когда после окончания обстрела выглянул из подвала, чтобы посмотреть пути возможного отхода из него.

Он добавил, что считает, что, если бы военные ВСУ нашли его и его соседей по укрытию после этого, они бы всех их застрелили.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 20 мая, военный корреспондент и писатель Александр Сладков сообщил, что штурмовые отряды российской армии взяли Артёмовск. Он подчеркнул, что без сопереживания общества он не может представить себе эту победу, которую он назвал маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска началась она 8 октября 2022 года и продолжалась в течение 224 дней. Город находится на 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Он являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки войск ВСУ в Донбассе.