Рэпера Schokk не пускали с флагом России на собственный концерт в Москве
Москва, 20 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Рэперу Диме Бамбергу, выступающему под псевдонимом Schokk, запретили пронести российский флаг на свой концерт в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон». Об этом музыкант заявил поклонникам со сцены. Видео с выступления опубликовал Telegram канал «Подъём».
Он признался, что флаг пришлось проносить тайком.
«Охрана на входе во «Флакон» пыталась этот флаг отобрать. Они сказали, что им запретили пускать людей с флагами», — пояснил он на выступлении.
Позднее музыкант уточнил в Telegram-канале, что речь шла об охране арт-пространства «Флакон», на территории которого находится заведение, а не о сотрудниках клуба Urban.
Как пояснили сами организаторы, такие меры приняты из-за опасения провокации, так как они не знают, что человек с этим флагом потом будет делать, «может быть, что-то нехорошее».
Этнический немец рэпер Schokk открыто высказался в поддержку спецоперации России на Украине. В ФРГ, по словам рэпера, против него возбудили уголовное дело за «публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО», поэтому он с 2022 года живёт в Москве.
Как сообщало ИА Регнум, ранее рэп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге обратился в соцсетях к своим поклонникам и попытался оправдаться за поддержку Украины. Он назвал все обвинения о поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) ложными.
Исполнитель подчеркнул, что большая часть его слушателей живёт в России, и он всегда прилетает в страну «с добрыми намерениями».
Донецкий рэпер и военкор Аким Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию на территорию Украины, и блокировать их продукты на стриминговых площадках России. По его словам, некоторые российские артисты «спонсируют врага», а каждое прослушивание их композиций на площадках приводит к тому, что музыкант получает отчисления. По его мнению, в этот список следует вносить не только иноагентов, но и тех, кто не поддерживает СВО, публично высказывается в поддержку ВСУ и осуждает действия ВС РФ.