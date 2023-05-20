Москва, 20 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Рэперу Диме Бамбергу, выступающему под псевдонимом Schokk, запретили пронести российский флаг на свой концерт в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон». Об этом музыкант заявил поклонникам со сцены. Видео с выступления опубликовал Telegram канал «Подъём».

Кадр из видео Рэпер Schokk (Дима Бамберг) пронесший тайком флаг России. Москва. 10.2023г

Он признался, что флаг пришлось проносить тайком.

«Охрана на входе во «Флакон» пыталась этот флаг отобрать. Они сказали, что им запретили пускать людей с флагами», — пояснил он на выступлении.

Позднее музыкант уточнил в Telegram-канале, что речь шла об охране арт-пространства «Флакон», на территории которого находится заведение, а не о сотрудниках клуба Urban.

Как пояснили сами организаторы, такие меры приняты из-за опасения провокации, так как они не знают, что человек с этим флагом потом будет делать, «может быть, что-то нехорошее».

Этнический немец рэпер Schokk открыто высказался в поддержку спецоперации России на Украине. В ФРГ, по словам рэпера, против него возбудили уголовное дело за «публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО», поэтому он с 2022 года живёт в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее рэп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге обратился в соцсетях к своим поклонникам и попытался оправдаться за поддержку Украины. Он назвал все обвинения о поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) ложными.

Исполнитель подчеркнул, что большая часть его слушателей живёт в России, и он всегда прилетает в страну «с добрыми намерениями».

Донецкий рэпер и военкор Аким Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию на территорию Украины, и блокировать их продукты на стриминговых площадках России. По его словам, некоторые российские артисты «спонсируют врага», а каждое прослушивание их композиций на площадках приводит к тому, что музыкант получает отчисления. По его мнению, в этот список следует вносить не только иноагентов, но и тех, кто не поддерживает СВО, публично высказывается в поддержку ВСУ и осуждает действия ВС РФ.