Мелитополь, 20 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в субботу, 20 мая, заявил о возросших рисках ракетных ударов ВСУ по Запорожской области. По его мнению, снизить его можно с помощью средств противовоздушной обороны и отодвиганием линии боевого соприкосновения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

Он отметил, что вся Запорожская область простреливается несколькими видами украинских ракет, а дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ ударили по Луганску, также могут стать угрозой для региона.

«Вся Запорожская область простреливается как минимум двумя-тремя видами тяжёлых вооружений, которые есть в наличии ВСУ и точно присутствуют на запорожском направлении», — процитировал Рогова ТАСС.

Говоря о решении проблемы, он отметил, что возможности не бесконечны.

«ПВО не безгранично, и стянуть всё на себя нереально. Есть херсонское направление, южнодонецкое как часть запорожского фронта», — пояснил Рогов.

Однако ещё одним возможным решением, по его оценке, могла бы быть ликвидация состава ВСУ, отдающего приказы об обстрелах. Тогда украинские войска будут понимать, что за каждый приказ по обстрелу мирных городов будет личная расплата.

Ранее ИА Регнум приводило сообщение Рогова о перестрелке между национальными формированиями ВСУ и местной ОПГ в Запорожье. Он уточнил, что она произошла днём 15 мая в районе Малого рынка в центре города, и в результате неё получили ранения как минимум пять–шесть человек.

Перед этим Рогов сообщал об обстреле ВСУ сёл Роздол и Новомихайловка в Михайловском и Черниговском районах Запорожья. В результате трёх прилётов пострадавших не оказалось. Ранее сотрудники полиции нашли около села Сосновка в Запорожской области тайник с боеприпасами. Рогов уточнил, что в тайнике находились два выстрела осколочных гранатомётных (ВОГ) калибра 17 мм, 18 патронов калибра 5,45 мм, а также 10 выстрелов противотанкового гранатомёта ПГ-9.