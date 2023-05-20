Москва, 20 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Команда московского «Локомотива» обыграла воронежский «Факел», забив один гол, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 20 мая в Москве на «РЖЛ Арене».

Александр Вильф/РИА Новости Игроки ФК «Локомотив»

На протяжении почти всей игры обеим командам не удавалось поразить ворота противника. Полузащитник столичного клуба Антон Миранчук забил гол на 86-й минуте. Воронежцы не смогли ответить, итоговый счёт — 1:0.

После победы «Локомотив» набрал в сезоне РПЛ 39 очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы. У «Факела» 27 очков, он находится 12-м месте.