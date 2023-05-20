ДНР, 20 мая, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Штурмовые отряды российской армии взяли Артёмовск, сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент и писатель Александр Сладков.

Кадр из видео пресс-службы Пригожина Взятие населенного пункта Артёмовск. 20.05.2023г

«Пришло известие, что Артёмовск взят», — сказал Сладков в видеообращении.

Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.