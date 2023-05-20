Тбилиси, 20 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways из-за её решения о полётах в Россию.

President.gov.ua Саломе Зурабишвили

«Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения», — Зурабишвили.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Тбилиси прибыл первый с 2019 года самолёт из Москвы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала его «нежелательным». Зурабишвили и ранее негативно отреагировала на отмену в России запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС. При этом президент в Грузии не обладает властью, это представительская должность.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Грузинское правительство положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways, которая начнёт полёты 20 мая. Они планируют совершать по семь рейсов в неделю.

Кроме того, авиакомпания из России Red Wings получила разрешение на чартерные рейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси. Полёты запланированы со 2 июня по понедельникам, средам и пятницам.