Париж, 20 мая, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Европе нарастает угроза терактов от радикальных исламистов, особенно перед крупными мероприятиями, наподобие Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью, опубликованном 20 мая Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

По его словам, теракты могут совершить те, кто специально для этой цели приезжает во Францию («экзогенная угроза»), а также те, кто не состоит в террористических ячейках, но может начать убивать людей под воздействием проповедей радикалов («эндогенная угроза»).

По мнению Дарманена, росту угрозы способствовали уход армии США из Афганистана, а также сокращение масштабов французской военной операции в сахаро-сахельской зоне. После этого началось воссоздание террористических ячеек «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в РФ).

«Эти экзогенные угрозы в контексте предстоящих во Франции крупных мероприятий представляют собой факторы значительного риска террористических атак», — сказал Дарманен.

Он сообщил, что был с визитом в Нью-Йорке, где обсуждал проблему обеспечения безопасности Олимпиады и чемпионата мира по регби в Париже с главами американских ведомств. Дарманен в США заявил, что для Франции и европейцев наибольшую опасность представляет «суннитский исламский терроризм», и призвал к сотрудничеству между спецслужбами стран.

Ранее Дарманен неоднократно поднимал вопрос о нелегальной миграции и террористической угрозе во Франции. В ноябре 2022 года он заявил, что в стране на 20% выросло число депортаций в сравнении с 2021 годом.

В начале мая 2023 года Дарманен обвинил Италию в наплыве нелегальных мигрантов. Он заявил, что итальянский премьер-министр Италии Джорджа Мелони не способна справиться с этой проблемой на южных границах страны.

В марте Франция и Великобритания договорились укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией. Лондон пообещал нарастить финансовую поддержку французских служб, чтобы в течение трёх лет создать систему слежения за Ла-Маншем с привлечением беспилотников для предотвращения въезда нелегальных мигрантов через пролив.