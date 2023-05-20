Киев, 20 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. В ходе очередной встречи контактной группы по Украине, которая состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии на следующей неделе, Киев снова попросит системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Об этом 20 мая сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

Как отметил министр, для Киева продолжает оставаться главным приоритетом укрепление противовоздушной противоракетной обороны, из-за чего соответствующие наземные системы и ракеты к ним будут наиболее востребованы.

«Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в «формате Рамштайн» на следующей неделе», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коллективный Запад уже принял решение о передаче Киеву истребителей F-16. Он добавил, что сейчас решается вопрос о логистике таких поставок.