Москва, 20 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. На Украине подростка приговорили к десяти годам заключения по обвинению в содействии российской армии. Об этом 20 мая сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В беседе с RT он уточнил, что Владимира Маркина, которому на момент ареста Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2022 года было 16 лет, суд приговорил к десяти годам лишения свободы. По его словам, подростка заподозрили в передаче российской стороне информации о расположении украинских военных формирований в районе Артёмовска.

Мельников подчеркнул, что уголовное дело «не выдерживает никакой критики», а показания из молодого человека выбили ― во время допросов на него, по предварительным данным, оказали психологическое и физическое давление, под пытками заставляли оговорить себя и других.

Кроме того, добавил вице-президент, его содержали в неприемлемых, тяжёлых условиях СИЗО в Днепропетровске, в ходе суда грубо нарушили право на защиту подростка.

Правозащитник призвал к скорейшему обмену Маркина и других арестованных СБУ несовершеннолетних, гражданских лиц и священнослужителей.

Как сообщало ИА Регнум, чиновницу из Херсонской области Ларису Котляр, которую Киеву выдала Латвия, в декабре прошлого года осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией. Женщина ранее эвакуировалась в Россию, но решила выехать в Европу, чтобы навестить свою дочь, а в ходе поездки ее задержали на границе с Латвией.

Как отметил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов, у Киева к тем, кто проявлял малейшую лояльность к России, «отношение просто зверское». Он отметил, что ситуация с Котляр является ярким примером применения киевской стороной репрессий против жителей Херсонской области, которые работали с Россией.

По данным главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, на Украине уголовные производства возбуждены в отношении более 60 священнослужителей Украинской православной церкви. В отношении отдельных клириков суды уже вынесли семь приговоров.