Появились кадры крушения истребителя F-18 в Испании
Опубликованы кадры крушения истребителя F-18 на испанской авиабазе в Сарагосе
Мадрид, 20 мая, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Сети появились кадры крушения истребителя F-18 на испанской авиабазе в Сарагосе.
(сс) Joni-Pekka Luomala
F/A-18
Многофункциональный истребитель F-18 разбился на авиабазе в Сарагосе во время выставки ВВС. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
На кадрах видно, как самолёт резко начал сближаться с землёй, после чего раздался мощный взрыв. По предварительной информации, на земле никто не пострадал.
О крушении истребителя F-18 на испанской авиабазе в Сарагосе сообщила 20 мая пресс-служба испанских Военно-воздушных сил. Отмечается, что самолёт упал на территории базы. Причины произошедшего пока не уточняются.