Мадрид, 20 мая, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Сети появились кадры крушения истребителя F-18 на испанской авиабазе в Сарагосе.

(сс) Joni-Pekka Luomala F/A-18

Многофункциональный истребитель F-18 разбился на авиабазе в Сарагосе во время выставки ВВС. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.

На кадрах видно, как самолёт резко начал сближаться с землёй, после чего раздался мощный взрыв. По предварительной информации, на земле никто не пострадал.

О крушении истребителя F-18 на испанской авиабазе в Сарагосе сообщила 20 мая пресс-служба испанских Военно-воздушных сил. Отмечается, что самолёт упал на территории базы. Причины произошедшего пока не уточняются.