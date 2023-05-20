Красноярск, 20 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Красноярске сотрудники полиции задержали злоумышленника, открывшего стрельбу в спортивном зале. Об этом 20 мая сообщили в региональном МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Для того, чтобы установить личность преступника и задержать его, оперативникам потребовалось полчаса.

«Им оказался житель краевого центра 2005 года рождения. Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным», ― говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.

Сейчас решается вопрос о квалификации действий мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестный вооружённый мужчина в Свердловском районе Красноярска попытался ограбить один из спортзалов.

По данным полиции, мужчина подошёл к администратору спортзала на Ярыгинской набережной, после чего два раза выстрелил в воздух из оружия неустановленного образца и потребовал передать ему деньги, а затем скрылся с места происшествия.