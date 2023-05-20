Москва, 20 мая, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию в конце мая. По информации Telegram-канала 112, в последнее время спортсмен чувствует себя намного лучше, чем раньше.

Александр Гальперин/РИА Новости Письма поддержки олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову

Сообщается, что поначалу постоянно находившийся в плохом настроении фигурист после занятий с психологом восстановил силы.

«Он смог восстановить силы и сейчас находится в хорошем расположении духа», — говорится в публикации.

Сейчас он посещает специальные занятия, в том числе с тренерами прямо в больнице, и активно готовится к протезированию, которое вместе с выпиской планируется провести в конце мая.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января 2023 года Костомарова госпитализировали с пневмонией в больницу в Коммунарке. На протяжении пяти дней фигурист находился на аппарате ИВЛ в медикаментозной коме.

Вскоре в его состоянии началась положительная динамика, но длительное нахождение на аппаратном обеспечении привело к проблемам с мелкими сосудами пальцев рук и ног, началось постепенное отмирание тканей конечностей.

Костомарову ампутировали пальцы ног, позже стало известно об обеих стопах и ещё нескольких операциях. В последних числах марта распространение некроза остановилось, здоровье спортсмена стало улучшаться, появилась возможность планировать реабилитацию.