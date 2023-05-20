Симферополь, 20 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма, сообщил 20 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«БПЛА длиной 3,5 метра несколько часов назад обнаружил местный житель», — говорится в сообщении.

По информации источника, этот беспилотник оказался Mugin-5 Pro 5000 мм из углеродного волокна, способный нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Дрон может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Стоимость одного такого дрона достигает 800 тысяч рублей.

Беспилотник исследуют специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, на Новоданиловской набережной в Москве обнаружили предмет, похожий на беспилотник. Дрон нашёл охранник Академии водного транспорта утром 20 мая. Во время обхода он обнаружил этот предмет в траве.

Российская система ПВО в Белгородской области уничтожила украинский беспилотник. Атаку ВСУ предприняли вечером 19 мая. Возле села Антоновка система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. После взрыва дрона на площади 100 квадратных метров на траве вспыхнул пожар, который оперативно потушили.