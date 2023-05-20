Львов, Украина, 20 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины снесли памятник, посвященный советским освободителям от фашизма. Об этом 20 мая сообщили в Telegram-канале «Деколонизация».

Львовская областная государственная администрация Снос памятника

К публикации приложили фотографии, как скульптуру уронили при помощи крана.

Ранее советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик сообщил, что в Мостисской общине Яворовского района краном разрушили советский памятник скорбящей женщине.

На Украине продолжается снос памятников, связанных с СССР и Россией. Это началось в 2014 году под лозунгом «декоммунизации», сначала сносили монументы советским освободителям Украины, позднее начали уничтожать памятники, связанные с Россией.

В мае 2023 года в Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину. В апреле в Полтаве уничтожили памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.