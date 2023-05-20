Рим, 20 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал лидеров стран, входящих в G7, заложить основы для мира и стабильной и долгосрочной безопасности. Об этом понтифик написал в письме, которое направил епископу Хиросимы по случаю проведения саммита «Группы семи».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Я присоединяюсь к молитве о том, чтобы саммит «Группы семи» в Хиросиме продемонстрировал перспективное видение и заложил основы прочного мира и стабильной и долгосрочной безопасности», — написал папа Римский.

Глава Римско-католической церкви также напомнил о неприемлемости применения ядерного оружия в качестве ответа на угрозы, отметив глубокую символичность выбора места для проведения встречи лидеров G7.

«Хиросима как символ памяти свидетельствует о неприемлемости ядерного оружия в качестве ответа на серьезные угрозы миру и инструмента гарантий национальной и международной безопасности», — сказал понтифик.

Саммит лидеров стран «Большой семёрки» проходит с 19 по 21 мая в Хиросиме, где родился действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида. В G7 входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

Ранее ИА Регнум сообщило, что на саммит «Большой семёрки» в Хиросиму прибыл президент Украины Владимир Зеленский. О том, что украинский лидер станет участником саммита, стало известно несколькими днями ранее. Несмотря на изначальную информацию о его участии по видеосвязи, украинский лидер в итоге прибыл лично. Перед этим Зеленский поблагодарил лидеров стран G7 за поддержку Украины.