Сарагоса, Испания, 20 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Истребитель F-18 потерпел крушение на испанской авиабазе в Сарагосе. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба испанских Военно-воздушных сил в своём Twitter.

(сс) Joni-Pekka Luomala F-18

«Этим утром произошла авария на авиабазе в Сарагосе с участием F-18», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лётчик самолёта, упавшего на территории базы, успел катапультироваться, его доставили в больницу, угрозы жизни нет. Причины произошедшего не уточняются.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля два истребителя военно-воздушных сил США F-16 осуществили экстренное приземление в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной японской префектуре Окинава. В результате происшествия никто не пострадал и удалось избежать задержек полётов гражданских самолётов.