Гавана, 20 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В рамках российско-кубинского бизнес-форума страны подписали 10 соглашений о сотрудничестве. Об этом, как говорится на сайте правительства, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который посетил Кубу с рабочим визитом.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Рабочий визит Дмитрия Чернышенко на Кубу. 2023

По словам российского вице-премьера, Россия и Куба имеют многолетний опыт торгово-экономического сотрудничества, который создаёт прочную базу для укрепления двусторонних отношений.

«Рассчитываем, что результатом российско-кубинского форума станет практическая реализация проектов в строительстве, цифровизации, банковской сфере, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, туризме», — отметил Чернышенко.

Как рассказал зампредседателя правительства, Россия и Куба сейчас работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, устранением бюрократических барьеров, снижением налогов и пошлин, развитием банковской инфраструктуры для бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов, расширением доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, выстраиванием логистических маршрутов.

Кроме того, российский вице-премьер указал на восходящий тренд на инновационные виды спорта и пригласил кубинскую сторону к участию в Играх будущего. В турнире, который пройдёт в России в 2024 году, сразятся более двух тысяч спортсменов из разных стран, 16 дисциплин объединят классический спорт и киберспорт, VR− и AR-технологии. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял приглашение российского вице-премьера к участию кубинских команд.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Дмитрий Чернышенко совершил 18 мая рабочий визит в Республику Кубу. В кубинском аэропорту Хосе Марти Дмитрия Чернышенко встретил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кубе Виктор Коронелли, а также заместитель главы министерства внешней торговли и иностранных инвестиций страны Анна Тересита Гонсалес Фрага.

Чернышенко провёл 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и встретился с президентом страны. Вместе с заместителем премьер-министра — министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы он принял участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.