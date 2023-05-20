Париж, 20 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 20 мая сравнил страну с такси из-за услуг Парижа по транспортировке украинского президента Владимира Зеленского в европейские страны. Так политик отреагировал на прибытие главы Украины на саммит G7 в Японию на французском самолёте. По мнению Филиппо, позитивно это не закончится.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Франция продолжает играть в такси Зеленского! Французский налогоплательщик будет очень доволен!» — написал политик на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Филиппо назвал появление информации о неадекватном поведении президента Украины предупреждением для всего мира. Он напомнил о публикации Washington Post, в которой говорилось о безумном Зеленском, который кричал на своих соратников, пытавшихся умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию. По мнению Филиппо, обнародование СМИ этих данных может быть предупреждением для мира.