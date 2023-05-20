Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая встретился в Хиросиме на полях саммита G7 с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и сообщил ей, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) нуждается в улучшении. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО

«Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов», — заявил Зеленский.

Он обсудил с Мелони помощь, которую Италия оказывает Киеву, поставляя вооружения. Зеленский отметил важность диалога между странами.

Ранее журналист и политолог Лукас Лейрос сообщил, что ряд военных экспертов в США считают, что система ПВО Украины находится в критическом состоянии. По их данным, в этой сфере у ВСУ не хватает боеприпасов и квалифицированных специалистов. Согласно прогнозам, способность украинских систем ПВО защищать войска «полностью ослабнет» к 23 мая.

В ночь на 20 мая в Киеве сообщили, что после объявления воздушной тревоги в городе прогремело более десяти взрывов. В небе заметили беспилотники-камикадзе. Данные о разрушениях украинские власти запретили публиковать.