ДНР, 20 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские штурмовики уничтожили один из последних рубежей обороны украинских военных в Артёмовске. Укрепрайон Вооружённых сил Украины (ВСУ) под названием «Гнездо» на западной окраине города зачистили полностью. Об этом 20 мая сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«В принципе, из «Гнезда» уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — рассказал один из российских бойцов.

По его словам, противник остаётся только в самой малой части города — в частном секторе и немножко в многоэтажках.

Бойцы также отметили, что одно из самых интенсивных боестолкновений произошло в многоэтажном доме, который удерживали иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным украинского командования, на которые ссылается Telegram-канал «Русская Весна», российские штурмовые отряды прорвали оборону ВСУ в частном секторе Артёмовска (ДНР). При этом положение украинских подразделений на сегодня критическое. Тяжёлые бои продолжаются за контроль над укрепрайоном ВСУ «Самолёт» в так называемой серой зоне севернее и южнее улицы Чайковского.

В садовом товариществе «Мичуринец» в Артёмовске российские штурмовые отряды оттесняют ВСУ, двигаясь в сторону «Самолёта».

Журналисты «Военного обозрения» отметили, что российские штурмовики, освобождающие Артёмовск в ДНР, начали применять новую тактику при артиллерийских ударах по остаткам подразделений ВСУ. Поскольку военнослужащие противника потеряли возможность долго занимать огневые точки и часто перебегают из здания в здание, российские артиллеристы стали бить по ним во время таких переходов.