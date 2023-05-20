ДНР, 20 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские штурмовики уничтожили один из последних рубежей обороны украинских военных в Артёмовске. Укрепрайон Вооружённых сил Украины (ВСУ) под названием «Гнездо» на западной окраине города зачистили полностью. Об этом 20 мая сообщили «Известия».

Российские штурмовики уничтожили в Артёмовске один из последних оплотов ВСУ «Гнездо»
Иван Шилов ИА REGNUM
Артёмовск

«В принципе, из «Гнезда» уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — рассказал один из российских бойцов.

По его словам, противник остаётся только в самой малой части города — в частном секторе и немножко в многоэтажках.

Бойцы также отметили, что одно из самых интенсивных боестолкновений произошло в многоэтажном доме, который удерживали иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным украинского командования, на которые ссылается Telegram-канал «Русская Весна», российские штурмовые отряды прорвали оборону ВСУ в частном секторе Артёмовска (ДНР). При этом положение украинских подразделений на сегодня критическое. Тяжёлые бои продолжаются за контроль над укрепрайоном ВСУ «Самолёт» в так называемой серой зоне севернее и южнее улицы Чайковского.

В садовом товариществе «Мичуринец» в Артёмовске российские штурмовые отряды оттесняют ВСУ, двигаясь в сторону «Самолёта».

Журналисты «Военного обозрения» отметили, что российские штурмовики, освобождающие Артёмовск в ДНР, начали применять новую тактику при артиллерийских ударах по остаткам подразделений ВСУ. Поскольку военнослужащие противника потеряли возможность долго занимать огневые точки и часто перебегают из здания в здание, российские артиллеристы стали бить по ним во время таких переходов.