Москва, 20 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в субботу, 20 мая, прокомментировал инцидент на матче чемпионата мира между Швецией и Венгрией, когда охранники заставили человека в футболке с надписью «Россия» снять её. Спортсмен ёмко охарактеризовал происходящее.

Александр Натрускин/РАИ Новости Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Кожевников

«Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм!» — привёл слова Кожевникова сайт «РБ Спорт».

Как ранее сообщало ИА Регнум, инцидент с футболкой произошёл в финском Тампере 19 мая. Игра проходила между сборными Венгрии и Швеции, в футболке с «Россией» оказался венгерский болельщик. Охрана не увидел надписи, когда он проходил на стадион, о ней сообщили во время матча. Охрана потребовала от болельщика удалиться, но он согласился снять футболку, чтобы досмотреть игру.

Александр Кожевников — чемпион мира и Европы 1982 года. В чемпионатах СССР сыграл 525 матчей и забросил 243 шайбы, из которых 43 — в чемпионате 1981/82. Награждён орденами Почёта (2011) и «Знаком Почёта» (1982). В настоящее время является членом правления Ночной хоккейной лиги, куратором конференции «Москва», хоккейным экспертом и телекомментатором.