Молдавия, 20 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не собирается поддерживать стратегическое партнёрство с Россией. Она сказала об этом 20 мая в интервью журналисту Ивану Святченко, которое транслировалось на её странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Я не знаю, когда мы были стратегическими партнёрами [с Россией], <…> это наверняка не стратегическое партнёрство», — сказала она.

Санду также обвинила Россию в неуважении суверенитета Молдавии и выбора Кишинёва и заявила, что российские военные, по её словам, незаконно находятся в Приднестровской Молдавской Республике.

При этом Санду отметила, что она недовольна ограничениями поставок молдавского вина и фруктов в Россию и высокими ценами на газ для республики, и добавила, что Молдавия больше не станет принимать у себя саммиты СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Санду обвинила Россию в якобы имевших место попытках свергнуть проевропейское правительство Молдавии и привести к власти в республике пророссийские силы. Молдавский лидер утверждала, что такие «попытки» провалились. При этом она добавила, что Россия якобы вновь пытается реализовать такие планы в республике.