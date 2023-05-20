Белгород, 20 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Информация о попытке группы диверсантов прорваться на территорию Белгородской области не соответствует действительности, сообщил 20 мая оперштаб региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По последним подтверждённым данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооружённых сил РФ», — сообщили в оперштабе.

20 мая Telegram-канал Baza распространил информацию о попытке группы вооружённых людей прорваться на территорию Белгородской области вечером 19 мая. Пограничники отбили атаку, утверждал канал.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области ранения получили четверо украинских диверсантов.