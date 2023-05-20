Киев, 20 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство против командира 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского и заочно предъявила ему обвинение. Эту информацию 20 мая разместили и в Telegram-канале СБУ.

СБУ

«Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на прорыв государственной границы Украины», — сообщили в СБУ.

По данным ведомства, под командованием Рузинского российские войска вошли на территорию Харьковской области. Для боёв с ВСУ привлекали артиллерию, ракетные системы и авиацию. Более тысячи российских военнослужащих, участвовавших в спецоперации под командованием Рузинского, получили награды.

Кроме того, СБУ обвинила российского генерала в том, что ему подчинялась военная комендатура в Балаклее, главе которой на Украине недавно предъявили новое обвинение.

Рузинского же обвинили в «ведении агрессивных военных действий», в СБУ заявили, что ему грозит 15 лет лишения свободы.

На Украине и ранее возбуждали уголовные дела против российских военачальников. Некоторым заочно выносили приговоры. 13 мая суд в Киеве заочно приговорил экс-командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам тюремного заключения и к штрафу.