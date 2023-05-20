Белгород, 20 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом 20 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа», — написал он.

Глава области уточнил, что в результате этого никто не пострадал, а также получили повреждения крыша складского помещения сельхозпредприятия и линия электропередачи.

Гладков отметил, что сотрудников указанного предприятия вывезли на безопасное расстояние, и добавил, что аварийные бригады и оперативные службы оперативно устраняют последствия обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли шесть населённых пунктов Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности около 50 снарядов. Под удар ВСУ попали: Новая Каховка, Корсунки, Голая Пристаня, Кардашинки, Казачьи Лагеря и Солоцы.