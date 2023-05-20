Луганск, 20 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали в зоне проведения спецоперации командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» украинской армии Николая Головатюка. Об этом 20 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Эксперт напомнил, что непосредственно при руководстве комбата Головатюка солдаты Вооружённых сил Украины обстреливали территорию Донбасса и убивали мирных граждан ещё до проведения специальной военной операции с 2015 года. Он рассказал, что бригада пыталась овладеть городом Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции.

«10-я горно-штурмовая бригада неоднократно отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению республики. Это нацистская, националистическая организация», ― подчеркнул в беседе с ТАСС Марочко.

Он добавил, что ликвидация Головатюка ― это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий РФ, а именно это денацификация и демилитаризация Украины.

«Николай Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с национализмом радикализмом и, естественно, фашизмом», ― отметил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия 18 мая уничтожила штаб с офицерами украинской бригады «Эдельвейс». Отряд Вооружённых сил России «Невский» нанёс удар по штабу ВСУ у села Зализнянское в Донецкой Народной Республике, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка — Сакко и Ванцетти.

В апреле подразделение ВС РФ захватили в плен военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Украинских военнослужащих разоружили бойцы батальона «Заря» Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почётного наименования «Эдельвейс». Соединение сформировали в октябре 2015 года, в 2016–2018 годах оно принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. Такое же название носила первая горнопехотная дивизия вермахта.