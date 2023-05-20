Брянск, 20 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из миномётов село Сушаны в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как известно, во время обстрела на населённый пункт упали 15 украинских мин. От них пострадали несколько жилых домов и автомобили местных жителей. Сообщается, что они уничтожены полностью или частично. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МЧС в Белгородской области предупредило, что рассылаемые в личной переписке сообщения о прорыве диверсионной группы ВСУ на территорию региона являются ложными.