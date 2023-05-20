Красноярск, 20 мая, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Неизвестный вооружённый мужчина в Свердловском районе Красноярска попытался ограбить один из спортзалов. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооружённое ограбление

Уточняется, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленный человек подошёл к администратору спортзала.

После этого неизвестный два раза выстрелил в воздух из оружия неустановленного образца и потребовал передать ему денежные средства, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая два человека пострадали в результате закончившегося стрельбой бытового конфликта с участием трёх мужчин в центре Москвы. Пострадавших доставили в больницу, а стрелявшего задержала полиция.