Москва, 20 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Игры между футбольными клубами «Спартак» и «Зенит» в последнее время постоянно сопровождают конфликты и драки, потому что петербургская команда перестала уважать московских соперников. Об этом заявил нападающий «Спартака» Квинси Промес в интервью, опубликованном 20 мая на сайте этого клуба.

Садовников Дмитрий Квинси Промес

«Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идёт от неуважения», — сказал Промес.

По его мнению, такое высокое самомнение у игроков «Зенита» сформировалось из-за того, что эта команда пять лет подряд становится чемпионом России по футболу. Нападающий считает, что для «Спартака» крайне важно переломить эту ситуацию и это даёт «запредельную мотивацию» для игроков московской команды.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая «Зенит» победил «Спартак» в матче тура Российской футбольной премьер-лиги, досрочно став чемпионом, так как оторвался от ближайшего конкурента на 14 очков, а за оставшиеся туры можно было набрать не больше 12. Ранее команда досрочно становилась чемпионом в сезоне 2019/20.

При этом Промес во время матча с «Зенитом» забил 86-й гол в чемпионатах России по футболу и побил рекорд по голам в России среди легионеров. Спортсмен родом из Нидерландов. За «Спартак» он играл с 2014 по 2018 год, некоторое время был в испанской «Севилье» и нидерландском «Аяксе», а в 2021 году вернулся в московский клуб.