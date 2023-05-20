Белгород, 20 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Четверых украинских диверсантов ранили при попытке проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом 20 мая сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Четверо украинских диверсантов были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после неудачной попытки проникновения члены диверсионно-разведывательной группы ВСУ отошли назад к селу Граны в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты предприняли попытку проникновения на территорию Запорожской области. Он уточнил, что всех членов ДРГ ВСУ ликвидировали российские военные.