Канберра, 20 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В австралийском городе Сиднее горожане выступили против Североатлантического альянса и в поддержку России. Видеозаписи шествия появились в интернете и соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Участники массового митинга несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z, сообщило РИА Новости. На транспарантах написали призывы к свободе слова и против лжи, которая ведёт к войнам.

По информации «австралийского казака» Семёна Бойкова, которому с декабря 2022 года предоставили убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции, в манифестации приняли участие порядка 300 человек.

«Многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию», ― сказал в телефонной беседе с РИА Новости Бойков.

Также участники митинга потребовали свободы для находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Белграде в день годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против СР Югославии прошла большая акция протеста против действий НАТО. Участники митинга одновременно выразили и поддержку России и её гражданам.

Ещё один митинг в поддержку России сербские граждане устроили 4 марта. Перед памятником императору Николаю II в центре столицы Сербии, по приблизительной оценке, собралось несколько тысяч человек. Митингующие скандировали лозунги «Сербия, Россия, нам не нужно [Европейское] Сообщество», «Сербы и русские — братья навек».