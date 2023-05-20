Варшава, 20 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. К берегам Польши прибыл итальянский ракетный эсминец для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья. Об этом 20 мая сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуш Блащак

«В Польшу прибыл итальянский союзнический ракетный эсминец», — написал польский министр в своём Twitter.

По словам Блащака, эсминец оснащён мощным зенитным и противоракетным вооружением.

За последнее время в Польше произошёл ряд инцидентов в воздушном пространстве страны. Так, например, в конце апреля в лесах в окрестностях города Быгдоща обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата.

Ранее глава министерства обороны Польши сообщил, что страна получит первой реактивные системы залпового огня HIMARS. По его словам, в следующем году польская армия также получит американские истребители F-35.