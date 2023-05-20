ДНР, 20 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российский боец рассказал, что освобождение Артёмовска находится на финишной прямой. Его слова привели РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Российские силы ведут заключительные бои на окраинах города, дорога на подконтрольное Киеву Ивановское является финишной прямой. Как заявил российский боец, под контролем противника осталось менее километра территории города.

«Здесь были тяжёлые бои. Дорога Артёмовск — Ивановское отделяет противника и наши штурмовые подразделения. У них (армии Украины — Прим. ред.) остался небольшой угол. До противника 250 метров, у них остался коттеджный посёлок и промзона», — поделился боец.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о начале тяжелейшего встречного боя между российскими и украинскими войсками в Артёмовске. Российские военные частично уступили выгодные позиции, что позволило ВСУ непрерывно подтягивать резервы. Однако вскоре после этого российские войска взяли укрепрайон «Домино» ВСУ. На тот момент российские военные зачищали улицу Чайковского и продолжали атаковать украинские позиции. Ещё позднее российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в частном секторе и захватили его западнее улицы Юбилейной, вдоль улиц Булавина и Молодёжной.