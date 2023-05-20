Москва, 20 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Продление черноморской зерновой инициативы на два месяца — это окно возможностей для Запада для выполнения российских условий сделки. Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Замглавы МИД Грушко назвал два месяца зерновой сделки окном возможностей для Запада
Иван Шилов ИА REGNUM
Зерно

«Это окно возможностей, чтобы Запад, если он так озабочен вопросами глобальной продовольственной безопасности, сделал то, под чем подписался», — сказал Грушко, комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что два месяца действия зерновой сделки будут решающими, его слова привёл ТАСС.

Грушко уточнил, что в сделке есть все обязательства, которые должны выполнять все входящие в неё стороны, и подчеркнул, что часть зерновой сделки об экспорте российской сельхозпродукции также необходимо выполнять.

«Механизмы существуют, и название этим механизмам — Pacta sunt servanda, то есть принцип международного права, который предусматривает выполнение всех подписанных договоренностей», — пояснил дипломат.

Лавров 18 мая заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими. Затем украинский посол в Турции Василий Боднар отметил, что, по его утверждению, зерновая сделка якобы не предусматривает выполнения требований России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) приветствовали продление и расширение зерновой сделки. Они пообещали продолжать содействие, и в том числе через Всемирный альянс по продовольственной безопасности, в вопросе помощи странам, которых затронул продовольственный кризис. Для этого они договорились продолжать поддерживать вывоз сельхозпродукции с Украины.