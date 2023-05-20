Москва, 20 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Продление черноморской зерновой инициативы на два месяца — это окно возможностей для Запада для выполнения российских условий сделки. Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Это окно возможностей, чтобы Запад, если он так озабочен вопросами глобальной продовольственной безопасности, сделал то, под чем подписался», — сказал Грушко, комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что два месяца действия зерновой сделки будут решающими, его слова привёл ТАСС.

Грушко уточнил, что в сделке есть все обязательства, которые должны выполнять все входящие в неё стороны, и подчеркнул, что часть зерновой сделки об экспорте российской сельхозпродукции также необходимо выполнять.

«Механизмы существуют, и название этим механизмам — Pacta sunt servanda, то есть принцип международного права, который предусматривает выполнение всех подписанных договоренностей», — пояснил дипломат.

Лавров 18 мая заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими. Затем украинский посол в Турции Василий Боднар отметил, что, по его утверждению, зерновая сделка якобы не предусматривает выполнения требований России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 20 мая, лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) приветствовали продление и расширение зерновой сделки. Они пообещали продолжать содействие, и в том числе через Всемирный альянс по продовольственной безопасности, в вопросе помощи странам, которых затронул продовольственный кризис. Для этого они договорились продолжать поддерживать вывоз сельхозпродукции с Украины.