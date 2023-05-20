Москва, 20 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Российские штурмовики, освобождающие Артёмовск в ДНР, начали применять новую тактику при артиллерийских ударах по остаткам подразделений ВСУ. Об этом 20 мая сообщило сетевое издание «Военное обозрение»

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По данным журналистов, наиболее тяжёлые бои продолжаются в квартале «Самолёт», расположенном в конце последней крупной улицы на юго-западной окраине Артёмовска — Чайковского, а также в районе посёлка Артёмовское и села Красное.

Поскольку военнослужащие противника потеряли возможность долго занимать огневые точки и часто перебегают из здания в здание, российские артиллеристы стали бить по ним во время таких переходов. Добежать в новое укрытие успевают не все, миномёты штурмовиков работают с разных направлений, по ВСУ в том числе применяют термитные (магниевые) боеприпасы.

Кроме того, артиллеристы ночью нанесли удар по посадкам под Артёмовском, о занятии которых накануне сообщили боевики из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях. Это помогло уничтожить часть их формирования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военнослужащий ВСУ выложил в Сеть паническое сообщение, что оборона Артёмовска пала. По последним данным, российские штурмовики взяли укрепрайон «Домино», бои сконцентрировались на западной окраине города.

20 мая поступило сообщение, что российские бойцы прорвали оборону ВСУ в частном секторе Артёмовска. Противник потерял позиции вдоль улиц Юбилейная (крупная улица на западе города, пересекается с Чайковского), Булавина и Молодёжной.