Москва, 20 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Система ПВО России перехватила в зоне спецоперации более десяти снарядов и крылатых ракет, а также управляемую авиабомбу GBU-32 американского производства, сообщил 20 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационая бомба JDAM

По его словам, в течение суток российские средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, удалось сбить одну управляемую американскую авиабомбу GBU-32.

По данным Минобороны, на донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 210 военнослужащих Украины, самоходную артиллерийскую установку Krab (производство Польши), гаубицу Д-20 и пять военных автомобилей.