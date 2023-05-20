Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Японские СМИ опубликовали кадры прибытия президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семёрки» G7 в Хиросиму. На встречу с мировыми лидерами он прилетел в субботу, 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На кадрах запечатлён самолёт украинского лидера и он сам. Некоторое время видна только дверь, но затем из неё стремительно вышел политик. Президент одет в толстовку цвета хаки.

О том, что украинский лидер станет участником саммита, стало известно несколькими днями ранее. Несмотря на изначальную информацию о его участии по видеосвязи, украинский лидер в итоге прибыл лично. Перед этим Зеленский поблагодарил лидеров стран G7 за поддержку Украины.