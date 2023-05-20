Москва, 20 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за последние сутки перехватили запущенные ВСУ 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow, а также одну управляемую авиационную бомбу. Об этом 20 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что российские системы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ возле населённых пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка и Сладкое в ДНР и Кременная, Площанка и Новодружеск в ЛНР.

Ранее Конашенков также рассказал о продолжении боёв на западной окраине Артёмовска. Штурмовиков, освобождающих город, прикрывают с флангов подразделения «Южной» группировки российской армии, а авиация и артиллерия наносят удары по позициям врага возле Богдановки и Ягодного.