Москва, 20 мая, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях 85 украинских военных. Об этом в ходе брифинга 20 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) также лишились двух автомобилей и одной гаубицы «Мста-Б».

Ещё до 30 украинских военнослужащих российские войска уничтожили за прошедшие сутки на херсонском направлении. Также ликвидировалы две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 мая российские военные уничтожили один из пунктов дислокации ВСУ в Белозёрском районе Херсонской области. Удар артиллеристы нанесли в районе села Токаревка. В результате уничтожили 18 военнослужащих ВСУ, ещё 15 получили ранения. Из строя удалось вывести восемь единиц автомобильной техники ВСУ.

За сутки 19 мая на южнодонецком и запорожском направлениях удары российских авиации и артиллерии группировки «Восток» поразили подразделения ВСУ в районах Шевченко и Новосёлки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-30. На херсонском направлении потери за сутки составили до 30 украинских военных, три автомобиля и гаубицу Д-20.