Москва, 20 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о потерях украинских военных на купянском и краснолиманском направлениях. Данные привёл на брифинге 20 мая официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

По его сведениям, на купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 55 военных и гаубицу Д-20, а на краснолиманском — более 60 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Помимо этого, на купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки поразили подразделения ВСУ в районах Першотравневого в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской Народной Республике. В районе Кисловки в Харьковской области российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. ВСУ потеряли также две бронемашины и три автомобиля.

На краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ в районах Площанки и Кузьмино в ЛНР, а также в районах Торского в ДНР и Кременной в ЛНР ликвидировали две украинские ДРГ. Помимо живой силы, потери ВСУ составили две бронемашины, два пикапа и гаубица Д-30.

На донецком направлении, как сообщало ИА Регнум, российские войска ликвидировали до 210 военных ВСУ. Помимо этого российские войска также уничтожили один танк, пять автомобилей, САУ Krab польского производства и гаубицу Д-20.